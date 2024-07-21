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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Bakan Bak: Paris 2024 ülkemiz açısından ilklere sahne olacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Bakan Bak: Paris 2024 ülkemiz açısından ilklere sahne olacak

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kalırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzüncü yılında ilkler yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin spor alanındaki yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:22
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        "Paris 2024 ülkemiz açısından ilklere sahne olacak"
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzüncü yılında, 102 sporcuyla temsil edileceği Paris 2024'te tarihi anlara tanıklık edilecek. Sporcularımız; güreşten, boksa, judodan, küreğe, cimnastikten, modern pentatlona ve eskrime kadar pek çok farklı branşlarda bizlere ilkleri yaşatacak.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye açısından ilklere sahne olacağını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Kadın Boks ve Kadın Güreş Milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat olacak. Atıcılık 'ta Olimpiyat Oyunlarına katıldığımız 1968 tarihinden bu yana ilk defa 7 sporcu ile yarışacağız. Judoda olimpiyat tarihimizde ilk defa 8 sporcu ile katılacağız. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, tarihimizde bir ilki başararak takım olarak Olimpiyat kotası almayı başardı. Modern Petlantonda Buğra Ünal, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan ilk erkek sporcumuz oldu. Yine Pentatlon'da önemli başarılara imza atan ilke Özyüksel Mihrioğlu ile birlikte bu branşta da tarihimizde ilk kez 2 sporcu ile olimpiyat oyunlarına katılıyoruz. Eskrimde Enver Yıldırım, erkekler kılıç disiplininde kota alarak katılan ilk sporcumuz olacak. Nisanur Erbil, Olimpiyat tarihimizde kılıç disiplininde ülkemizi temsil edecek ilk kadın sporcumuz. Kürekte Elis Özbay Dünya Olimpiyat Kota Yarışları'nda elde ettiği sıralama ile kadınlar tek çifte sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandı ve ülkemizi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu oldu" şeklinde konuştu.

        "TÜRKİYE'NİN SPOR ALANINDAKİ YÜKSELİŞİNİ HEP BİRLİKTE İZLİYORUZ"

        Türkiye'de sporun gelişmesi ve büyümesi için spor ve altyapı tesislerine yapılan yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Bak, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını söyledi.

        Bakan Bak, "Sporcularımızın azmi ve disiplini sayesinde sporun her alanında önemli başarılar elde ediyoruz. Türkiye'nin spor alanında yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da sporcularımızın önemli başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kadın sporcularımızın başarıları ise bizleri ayrıca gururlandırıyor. Şimdiden olimpiyatlarda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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