Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        61
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Kasımpaşa
        KSM
        52
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        36
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Diğer Bakan Bak, Anıtkabir’i ziyaret etti - Diğer Haberleri

        Bakan Bak, Anıtkabir’i ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Bakan Bak, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

        Bakan Bak ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları yazdı:

        “Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası’nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozmayacağı sarsılmaz birlik ruhu ile Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza koruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir.

        REKLAM

        Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye’nin gençleri işaret ettiğiniz muhasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde, sanatta, dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar.

        Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatlarında temsil edilen küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün Paris 2024’te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde, aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır.

        Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Habertürk Anasayfa