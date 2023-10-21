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        Haberler Spor Spor Bakan Bak: “Amatör spor kulüplerimizin tescilleri bir yıl daha uzatılacak” - Spor Haberleri

        Bakan Bak: “Amatör spor kulüplerimizin tescilleri bir yıl daha uzatılacak”

        Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, bazı amatör spor kulüplerinin gelecek hafta bitecek tescili ile ilgili, "Amatör spor kulüplerimizin tescilleri ile ilgili bazı sorunlar var. Onunla ilgili süre 26 Ekim'de sona eriyor. Uzatılması konusunda parlamento ve gruplarla görüştük. Önümüzdeki hafta bir yıl daha uzatılacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:37
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        "Amatörlerin tescili uzatılıyor"
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKF) 19. Olağan Genel Kurulu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. GSB’nin amatör spora ve sporculara verdiği destekler hakkında konuşan Bakan Bak, amatör spor kulüplerinin 26 Ekim’de sona erecek tescillerin uzatılması için müjde verdi.

        “Amatör spor kulüplerimizin tescilleri bir yıl daha uzatılacak”

        Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, 4 bin olimpiyat sporcunun kotasını kaldırdıklarını söyledi. Belediyelerin amatörlere yardım edebilmesi için yasal düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Bak, “7 bin 504 sayılı spor yasasını çıkardık ve bu yasada da federasyon ve konfederasyonlara gerekli düzenlemeleri yaptık. Amatör spor kulüplerimizin tescilleri ile ilgili bazı sorunlar var. Onunla ilgili süre 26 Ekim’de sona eriyor. Uzatılması konusunda Parlamento ve gruplarla görüştük inşallah önümüzdeki hafta bir yıl daha uzatılacak” dedi.

        Amatör spor kulüplerine 2022 yılında 366 milyon lira yardım yapıldığına dikkati çeken Bakan Bak, yardımların bu ve gelecek senede devam edeceğini vurgulayarak, “En büyük görevlerimizden bir tanesi gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmak, uyuşturucuya karşı dik tutmak. Çocuklarımızı sahalara ve spor salonlarına getirmek. Bizim görevimiz bu. İşte bu nedenle amatör spor kulüplerine yöneticilik yapanlar ile antrenörlere çok büyük bir görev düşüyor. Uyuşturucu ile mücadele edebilecek en etkili güç amatör spor kulüplerinin gücüdür” ifadelerine yer verdi.

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