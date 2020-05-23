Bakan Berat Albayrak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya‘dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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