TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmen aday olduğunun açıklanması AK Parti'de memnuniyetle karşılandı.

BAKAN ALBAYRAK: MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yayınladığı Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi: İstanbul'a yakışan aday, Türkiye'nin tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarımıza 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyorum.





