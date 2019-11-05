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Bakan Albayrak'tan 'altın' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim 2017'den itibaren başlanan altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracında 82,3 ton ile rekor kırıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirme bulunarak "82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık." dedi

05.11.2019 - 10:44 | Güncelleme: HABERTURK.COMPara
altın

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2017 yılının ekim ayından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı. Bu kapsamda 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracıyla rekor kırıldı.

Altın ihraçlarında 2017 yılında yüzde 2,4 düzeyinde olan yıllık kupon ve kira oranları, bu yıl yapılan son ihraçta yüzde 1,5 seviyelerine kadar geriledi ve böylelikle borçlanma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık." ifadelerini kullandı.

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