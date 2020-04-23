Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı

Bakan Albayrak mesajında şu sözlere yer verdi:

Bizleri Ramazan-ı Şerif’e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur.