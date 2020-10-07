Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el- Ahmed el- Cabir es- Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

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