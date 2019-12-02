Bakan Albayrak'tan İVME Paketi açıklaması

İVME kredileri 40 milyar TL'ye ulaştı. Açıklamayı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye kadar kullanılan meblağ ise 25 milyar lira oldu" dedi.