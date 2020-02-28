Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.