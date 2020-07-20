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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fatih gemisinin Karadeniz'de sondaja başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."