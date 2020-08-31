Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak devam tweetinde ise şunları belirtti:

"Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.