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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verileri ile perakende satış ve ciro endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4; perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 yükseldi" ifadelerini kullandı