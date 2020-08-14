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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından haziran ayı sanayi üretim verisini değerlendirdi. Bakan Albayrak; "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak."