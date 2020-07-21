Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.