Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Albayrak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"LİKİTİDE VE FİNANSMAN ENDİŞESİNİ BÜYÜK ORANDA RAHATLATIYORUZ"

100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

"İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA YENİ PAKETLER DEVREYE GİREBİLECEKTİR"

Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.

"SÜREÇTEN EN AVANTAJLI ÇIKAN ÜLKELER ARASINDA YER ALACAĞIZ"

İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.