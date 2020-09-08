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Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in günlük elektrik üretim rekoru açıklamasını Twitter hesabından değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.