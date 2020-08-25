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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Fatih sondaj gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi