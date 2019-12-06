SON DAKİKA!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanının geldiğini söyledi. Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Erzurum’a gelen Albayrak Erzurum İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Albayrak burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız" dedi.

'POZİTİF BÜYÜMEYE DOĞRU GEÇTİK'

Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını hatırlatan Albayrak şöyle konuştu: "Elhamdülillah çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar."

ENFLASYON YÜZDE 12'NİN ALTINA

Bakan Albayrak "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, bunun yanında kurda sağlanan istikrar sonrası bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini merak ettiğini ifade ederek, “Bugün yine aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin Türk Lirası'na güvenenler bu istikrarlı süreci yaşayacak” dedi.