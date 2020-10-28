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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ BİR SERMAYE YATIRIM DALGASI UFUKTA BELİRDİ"

Dün Citibank Yatırımcı Konferansı'nda konuşan Albayrak, yeni bir sermaye yatırımı dalgasının ufukta belirdiğini söyledi. Yeni ekonomik modelin rekabetçi kurla ihracatı pandemi öncesi seviyeye getirdiğini kaydeden Albayrak "Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasındadır. Yeni bir sermaye yatırımı dalgası ufukta belirmiş durumda. Hükümet, özel sektör yatırımlarını desteklemenin yanında etkin bir paydaş olarak demir yolu, yükleme limanı ve sulama sistemleri gibi alanlarla tarım, enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerinde de yer alacak." diye konuştu. Albayrak sermaye kontrolü sorularına karşılık olarak böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.