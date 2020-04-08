Bakan Albayrak: Çok daha fazla çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' mesajı verdi . Bakan Albayrak, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." açıklamasında bulundu

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