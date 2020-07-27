Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin açıklanan ekonomik verileri değerlendirdi.

Kapasite kullanım oranının temmuzda 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim."