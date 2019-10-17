Bakan Albayrak: Biz bir oldukça Türk miletinin sırtı yere gelmez

"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez" ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'den bir de video paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir eşliğinde Mehmetçik başta olmak üzere Türk Milli Futbol takımı ve milli sporcuların galibiyet sevinçlerine yer verildi.