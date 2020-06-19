Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz.

"YENİ DÜNYA DÜZENİNDE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YERİMİZİ ALACAĞIZ"

Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.