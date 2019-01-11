Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade süreci başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'da yaptığı açıklamada "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.

SON BAŞVURU SÜRESİ 28 ŞUBAT

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Ocak'ta sınıfları itibarıyla geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücülerin ödediği cezaların iadesine ilişkin genelge yayımlayacağını duyurmuştu. Böylece köprülerden geçişi yasak araç sürücülerinin ödediği 20 milyon TL'nin iadesi sağlanacak. İade için başvuru süresi 28 Şubat'ta sona eriyor, tüm ödemeler ise en geç 29 Mart'ta tamamlanacak.

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade süreci başladı zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.