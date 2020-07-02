Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri "firari FETÖ sanığı" çıktı

Bakan Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda sosyal medya hesabı Twitter'dan Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımda bulunduğu tespit edilen Onur İ'nin (36),Konya'da 2017'de 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 527 sanığın yargılandığı ve 342'sinin hapis cezası aldığı FETÖ çatı davasında firari sanık olduğu belirlendi.
Kararla birlikte firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılanlar arasında yer alan ve Almanya'da olduğu değerlendirilen sanık hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, önce iade talebinde bulunacağı, bu talebin karşılanmaması halinde ise "kırmızı bülten" talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.
- İddianamede "bölge imamı" olduğu belirtiliyor
Konya'daki FETÖ çatı davasının iddianamesinde Onur İ'nin "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu ve FETÖ içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.
İddianamede, örgütün Konya il yapılanmasında oluşturulan sözde Selçuklu eyaletinde Onur İ'nin "küçük ve büyük bölge imamlığı" yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunduğu ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade ediliyor.
İddianamede ayrıca, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos 2016'da Konya merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 73 şüpheliden biri olan Onur İ'nin yakalanamadığı, soruşturmaya isimleri yansıyan bazı zanlılarla yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edildiği bilgisi yer alıyor.
- Kullandığı iki hatta da ByLock çıkmış
Birçok tanık ifadesinde de FETÖ mensubu olduğuna ilişkin beyanların yer aldığı firari sanığın, HTS detay dökümleri üzerinde yapılan incelemede, yakalama kararı çıkarılan diğer zanlılarla ilişkisinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Emniyet veri tabanı üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin, soruşturma dosyasına isimleri yansıyan diğer şahıslarla otel birlikteliklerinin tespit edildiği, telefon HTS kayıtları üzerinde yapılan analiz işlemleri neticesinde ByLock kullanıcısı olan şahıslarla ilişki ve irtibatının tespit edildiği ve iki GSM hattı üzerinden örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandığı belirlenmiştir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak ve yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından "Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız." açıklaması yapmıştı.
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