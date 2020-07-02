Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen F.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarılan F.K., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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