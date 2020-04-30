Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "'1 Milyon Yazılımcı' projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.

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