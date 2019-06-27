27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınladığı mesajda, “Kara Kuvvetlerinin Kahraman ve Fedakar Mensupları, Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2228’inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Akar, Kara Kuvvetlerinin; kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil Türk milletinin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde ettiğini kaydetti.
Bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payının büyük olduğunu belirten Akar, Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutladığını ve her birini alınlarından öptüğünü kaydetti.
Kara Kuvvetlerinin vatanın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra atalardan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte olduğunu vurgulayan Akar, “ Küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. ‘Ordu millet’ anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” ifadelerini kaydetti.
Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Akar, hayatta olan kahraman gazilere, şehit ve gazilerin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarını sunduğunu dile getirdi.
Akar mesajını, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini kutluyor; kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.
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