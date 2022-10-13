Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüşmesi öncesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile de görüşmüştü.