Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Eskişehir'de

AA

Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldiği Eskişehir'de, valiliğe de ziyarette bulundu.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Vali Erol Ayyıldız ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.