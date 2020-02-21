21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır bölgesinde görev yapan birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib’deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği Bakan Akar, şehit teğmenin babası Remzi, annesi Munteha ve yakınlarına taziyelerini sundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit teğmenin yakınlarının "Vatan sağ olsun" sözleri üzerine Akar, "Bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, gece gündüz, yağmur çamur demeden hem yurt içi hem yurt dışında ülkemizin ve 83 milyonun güvenliği, rahatı, huzuru, özgürlüğü, herkesin inancını, düşüncesini yaşayabilmesi için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdürüyor." diye konuştu.
İdlib'de yaşanan sıkıntıların hem Türkiye'nin güvenliğini hem de bölgedeki yüz binlerce masum insanın hayatını tehdit ettiğini vurgulayan Akar, "Bizler de bir taraftan ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu, güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan da tarihimize, kültürümüze yaraşır bir şekilde oradaki mağdur, mazlum, masum insanların da hayatını korumak ve kurtarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bu mücadelede Ali Emre de orada büyük bir kahramanlık, fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken şahadet mertebesine erişmiştir." ifadelerini kullandı.
Şehit teğmene Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini yineleyen Akar, şunları söyledi:
"Şunu bilin ki bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Biz gerçekten inançla, ilkelerle, inandığımız değerler çerçevesinde sadece kendimize değil tüm çevremize de rahatlık, huzur, güven, istikrar gelsin diye elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Atalarımız da hak, adalet konusunda mücadeleler verdiler, biz de aynı şekilde bu cennet vatanımızın, 83 milyonun rahat, huzur içinde yaşayabilmesi için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu ordu sizin ordunuz, bu Silahlı Kuvvetler sizin evlatlarınız. Bunlar, Ali Emre’nin yaptığı gibi sizlerin rahatı ve huzuru için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyabilecek gençlerdir, mensuplarımızdır. İnşallah hem ülkemizde hem çevremizde rahatı, huzuru, istikrarı sağlamak suretiyle herkesin rahat, güven içinde yaşamasını mümkün kılacağız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda sizlerin destekleri, sevgisi, duası, güveni bizler için en yüksek motivasyon kaynağı. Sizlerden aldığımız ilhamla bizler de büyük bir aşkla, şevkle bize verilen görevleri alnımızın akıyla yapmanın gayreti içindeyiz ve inşallah bunu başaracağız.”
Ziyaretin ardından Bakan Akar ve komutanlar, Hatay Devlet Hastanesi’ne giderek yaralı askerleri ziyaret etti.
Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldığı yaralı askerlerle yakından ilgilenen Akar, "Vatan, millet için yaptığınız kahramanlık, fedakarlıklar dillere destandır." dedi.
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