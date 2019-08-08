08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet zirvesinin katıldığı törenle açıldı.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak, çeşitli ziyaretler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere KKTC'ye geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir. Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir."
Akar ve komutanlar, ilk olarak yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılış törenine katılmak üzere Gemikonağı bölgesine geçti. Alana gelişlerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve komutanların yanı sıra törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, parti temsilcileri ile Topel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yerini almasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılırken, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Anıt hakkında verilen bilginin ardından Kurmay Pilot Üsteğmen İbrahim Kutay, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okundu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların geçiş yaptığı tören, anıtın açılışıyla devam etti. Anıtın gezilmesinin ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.
Törenin sonunda bazı vatandaşlar, Bakan Akar ve komutanların yanına gelerek onları görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
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