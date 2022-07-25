Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü

DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savuma Bakanı Austin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Altyapı Bakanı Kubraov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı" denildi.

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