Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü!

Reuters'ın servis ettiği habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İdlib'de tansiyonun düşürülmesi konuşuldu.

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