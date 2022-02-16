Bakan Akar, NATO'nun 'aile fotoğrafında' yer aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda, Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı.

İlk olarak "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına iştirak etti.Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.