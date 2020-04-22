Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü!

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı.

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