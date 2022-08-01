Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması

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İşte Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar;

TAHIL SEVKİYATI

Rusya ve Ukrayna tahıl arzında önemli bir yere sahip.

Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması konusunda bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

Gemi yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.

Tarafların bir arada olabildiği tek ortam şu anda.

Miktar fazla ve deniz yolu en güvenilir yol.

Rusya'nın da limanlarında gıda maddeleri ve kimyasal var maddeler var. Bunların da nakli söz konusu ancak bu bizim şu an konumuzun dışında. O konuda da görüşmelerimiz sürüyor.

BM Kıdemli Temscilisi bir kişi bize teşekkür mesajı gönderdi.

Bölgedeki Türk uçaklarımız 23 Şubat saat 21.00'da iniş yaptı. İniş sırasında orada kaldılar. Bizim orada uçaklarımızın bakımı, ikmali yapıldı. Ukrayna'ya da teşekkür ediyoruz. Onlar da orada korunması için ellerinden geleni yaptılar. O konuda temaslarımız sürüyor. Birtakım gruplar tarafından provokasyon amaçlı olay olabilir endişesi açısından sükunetle bekliyoruz. Bunun gerçekleşmesi de mümkün görünüyor Temaslarımız sürüyor.

Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

ABD VE F-16 KONUSU

ABD ordusunun YPG/PKKlı elebaşı için taziye mesaj bir akıl tutulmasıdır, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler.

ABD, PYD/YPG'den vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar.

15 Ağustos'ta ABD'de F-16 için toplantı yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Tek amacımız ülkemizin güvenliğini sağlamak.

Dini etnik grupların güvenliğine de çok önem verildiğinin bilinmesi lazım.

Komşularımızın sınırlarına saygımız sonsuz.

Yeni konseptimiz terörü, teröristi yerinde bitirmek. Terörist nerede ise hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

24 Temmuz 2015'ten bu yana 34 bin 495 terörist öldürüldü.

Zap bölgesi çok özellikli bir bölge. Çok sayıda mağara var. Arazi son derece sarp. 3 katlı 5 katlı mağaralar var. Hiç rastlamadığımız kadar el yapımı patlayıcılar var. Bununla mücadelemiz sürüyor. 400 civarında mağara, barınak, sığınak var. Bunların hepsi tek tek temizlenmek zorunda. 1500 civarında el yapımı patlayıcı ele geçirildi.