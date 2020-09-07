Bakan Akar'dan NATO düzeyinde kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.

Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.