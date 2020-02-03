03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’nde birlik komutanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.
"RUSYA TARAFINDAKİ PERSONELE BİLGİ VERİLDİ"
Akar, şunları kaydetti:
"Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir.
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