Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklaması!

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Akar görüşmelerle ilgili olarak, "Bir noktaya gelindi, sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile de bir görüşme yapacağını söyledi.