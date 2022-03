Bakan Akar'dan 7 yıllık terör bilançosu

DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bakanlık Karargahı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa katıldı. Etkinliğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile şehit yakınları da katıldı. Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün Kovid- 19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle programa katılamadığını belirterek, "Biraz önce kendileriyle konuştum. Bütün heyete, şehit ailelerine selam ve saygıları var. Biz de kendilerine acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

'MÜCADELE RUHU, BUGÜN DE VAROLUŞ ŞARTIMIZDIR'

Şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Akar, "Yarın, 107 yıl önce Mehmetçiğin 7 düvel karşısında yazdığı bir kahramanlık destanının, yani Çanakkale Deniz Zaferi´nin yıl dönümüdür. Her ne kadar bir deniz zaferi olarak adlandırılsa da 24 Nisan 1915'ten 9 Ocak 1916'ya kadar 8 ayı aşkın süre devam eden kara savaşlarını da unutmamak gerekir. Bu zafer, Osmanlı coğrafyasının her bir köşesinden gelen kahramanların fedakarlıkları, ordu ve milletin omuz omuza topyekun mücadelesiyle ve milli birlik ruhuyla elde edilmiştir. Türkülerimizde de ifade edildiği gibi neferin şehit, ordunun gazi olduğu bu şanlı mücadelede yenilmez denen armadalar ve ordular yenilmiş, dünya savaşının seyri değiştirilmiştir. Vatanımızı sömürgeleştirmek, milletimizi esarete mahkum etmek tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı onların ortaya koyduğu mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de varoluş şartımızdır" açıklamasında bulundu.

'HİÇBİR YER TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ DEĞİLDİR'

FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadelelerini artan şiddet ve tempoda sürdürdüklerini kaydeden Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar çerçevesinde bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış, elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş, açıkça ifade edilmeye başlamıştır. Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değildir" dedi.

Bakan Akar, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her fırsatta daha fazla can kaybı yaşanmaması için huzur ve istikrar için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu arada, Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin özellikle Mariupol'den güvenli bir şekilde tahliyesi için de her iki tarafla temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Benzer şekilde bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Montrö'nün ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması da dahil üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik, bundan sonra da devam edecektir. Temennimiz, bölgede bir an önce sağ duyunun hakim olması ve ateşkesin sağlanmasıdır" diye konuştu.

Savaşın sivillere ve çevreye yönelik büyük bir yıkım getirdiğini bir kez daha gösterdiğini belirten Akar, "Gururla ifade etmeliyim ki bunun tek istisnası Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki dünyanın hiçbir ordusunda yüreği Mehmetçikten daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. Mehmetçik, milli, manevi değerleriyle merhametin, vicdanın ve ahlakın en saf temsilcisidir. Zira icra ettiğimiz operasyonlarda birçok riski de göze alarak başta sivil ve masum insanlar başta olmak üzere dini, tarihi ve kültürel yapıların korunmasına yönelik gösterdiğimiz hassasiyet dünyanın hiçbir ordusunda görülmemiştir" dedi.

'24 BİN 373 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ'

FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Akar, "15 Temmuz'dan itibaren 24 bin 373 kişiyi ihraç etmiş olup yeni bilgi, belge ve veriler ışığında gerekli işlemler yapılmaktadır. FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesi, art arda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve sayısı giderek artan tatbikatlardır" ifadelerini kullandı.

Törende, Şehit Erdem Ertan'ın babası Mustafa Ertan konuşma yaparken, Armoni Mızıkası Komutanlığı, İlker Gökkaya, Özlem Üngör, Sümer Ezgü tarafından 'Önce Vatan' isimli sahne gösterisi sunuldu.