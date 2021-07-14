Bakan Akar: Eşine az rastlanan hainlik!

AA

Milli Savunma Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları, şehit yakınları ve gaziler ile askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasının, hatırlanmasının önemine değindi.15 Temmuz'da eşine az rastlanan bir hainlikle karşı karşıya kalındığını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş, demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. Asil milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte tek yumruk, tek yürek olarak bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hak ve hukukuna, devletine ve de ordusuna sahip çıkmıştır."

Bu mücadeleyi demokrasi tarihinde önemli bir milat olarak nitelendiren Akar, şehitlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu, birlik ve beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığın timsali olan kahramanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.- "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz"

Hain darbe girişimini yapanlarla, bunlarla alakalı olanlarla sonuna kadar mücadele içinde olacaklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:"15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain, Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilmiştir. 1384'ü bakan onayı ile olmak üzere 1997 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK, çok daha güçlü şekilde, gerçek evlatlarının kahramanlık ve fedakarlığıyla verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir."

"176 BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON İCRA ETMİŞTİR"

Hain darbe girişimden bir ay sonra TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Hain darbe girişimi sonrasından bugüne kadar Kara Kuvvetlerimiz, 176 büyük çaplı operasyon icra etmiştir. Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen 10 büyük harekat ile büyük bir alan, terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler haline getirilmiştir. 2016 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve katılım sağlanan tatbikat faaliyetleri her yıl bir önceki yıllara göre önemli bir artış göstererek son 5 yılda 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim, tatbikat faaliyeti büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla komando tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. 17 komando tugayımızın tamamı, vatanı, milleti için angaje olmuş ve görevlerinin başındadır."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ise deniz seyir sürelerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini, 2020'de 200 bin saate ulaşıldığını belirten Akar, "Dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir." dedi.-

"ORDUBOZANLAR, FİTNE, FESAT ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasında ve terörle mücadele harekatlarında son 5 yıldaki harekat uçuşu sayısını büyük oranda artırdığını vurgulayarak, "Tüm bunların yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz daha birçok faaliyeti de başarıyla icra ederek her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Bazı savunma ve güvenlik konularına da değinen Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"TSK ile alakalı herkes bir şey söylüyor, ordubozanlar var, fitne, fesat çıkarmaya çalışanlar var, bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz, diyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."