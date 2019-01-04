Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Komutanlığı, 20 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de çıkan kararla Özelleştirme İdaresi'ne devredilmiş, Türk Harb-İş Sendikası ve Türk-İş'e bağlı sendikalar karara tepki göstererek eylem yapmıştı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Sakarya'ya gelerek fabrikayı ziyaret etti. İşçilerle birlikte yemek yiyen Akar, fabrikadaki programının ardından Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

"SORUN YOK"

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Akar, "Biraz önce fabrikada ilgili arkadaşlarımızla gerekli konuşma ve görüşmeyi yaptık. Orada faaliyetlerle alakalı gerekli açıklamaları dile getirdik. Valimizi de ziyaret ettik, kendileriyle görüşüp, konuştuk. Herhangi bir sorun yok, her şey planlandığı şekilde, kontrollü şekilde devam ediyor. Dolayısıyla işçilerimizin rahat olması lazım, çalışanlarımızın, mühendislerimizin, askerlerimizin, bölge halkımızın rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde. Orada çalışanların hak ve hukukunu gözetecek şekilde, onların özlük haklarını herhangi bir eksilme olmayacak şekilde faaliyetlerimiz yürüyor. Kazasız, belasız bu işi bitireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.