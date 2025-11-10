'Bak Postacı Geliyor' Yüksel Aksu'nun babasının hikâyesi

Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, yönetmen Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor'un hikayesinin detayları ortaya çıktı. Aksu, senaryosunu da yazdığı 'Bak Postacı Geliyor' filminde babasının gerçek hikâyesine yer verdi.

Filmde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı 'Postacı Osman' karakteri gerçek hayatta Yüksel Aksu'nun babası Osman Aksu'yken, 'Gülizar' karakterini canlandıran Deniz Barut ise yönetmenin annesini canlandırdı.

'BAK POSTACI GELİYOR' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan Osman (Ozan Akbaba)'ın, 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı Gülizar (Deniz Barut)'la kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi.

Poll Films by Polat Yağcı etiketli Bak Postacı Geliyor 12 Aralık 2025'te gösterime girecek.