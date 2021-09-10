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140 milyar dolarlık varlık yöneten Bain Capital'in girişim kolu Bain Capital Ventures yeni bir kripto yatırım fonu için resmi başvuruda bulundu.

Kuruluş daha önce de startup yatırımlarına 1.3 milyar dolar fon sağlayacak bir fon kurduğunu duyurmuştu.

BCV Crypto Fund adlı yeni fon 8 Eylül tarihli başvuruya göre henüz herhangi bir alım-satım yapmadı. Ancak Bain Capital daha önce Digital Currency Group, Compound ve Lolli kripto para sektöründe faaliyet gösteren firmalara yatırım yapmıştı.