BAİB'in 15 yönetim ve denetim kurulu üyesi istifa etti

Civan yaptığı yazılı açıklamada, 2018'deki BAİB Genel Kurulu'ndan bugüne kadar büyük bir gurur ve özveriyle sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.
BAİB'in Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde ihracatın sevk ve idaresinde saygın ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Civan, 2 yıl önce büyük bir heyecan ve motivasyonla göreve gelen yönetim kurulundaki kişilerin uzun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyimlerini Batı Akdeniz ihracatçılarının hizmetine sunmak ve köklü kuruluşun işlevselliğini artırmak adına hiç vakit kaybetmeden çalışmaya, proje geliştirmeye başladığını ifade etti.
Geride kalan 2 yıllık süre zarfında proje geliştirme ve uygulamanın yanı sıra birliğin sevk ve idaresiyle temsilinde ortaya konulan vizyonun yönetim kurulunda derin ayrılıkların oluşmasına yol açtığını bildiren Civan, şunları kaydetti:
"Bu durum da birliğin sağladığı faydayı minimumun da altına indirecek kadar zaafiyete neden oldu. Yönetim kurulunun görev yapma imkanı ortadan kalktı. İşlevsizliğin had safhada, kişisel hırs ve menfaatlerin ön planda olduğu bir ortamda görevde kalma ısrarının, sorumlusu olduğumuz şehirlere, sektörlere ve ihracatçılarımıza zarar vereceği düşüncesiyle denetim kurulu üyesi, asil ve yedek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla 4 yıllığına seçilmiş olduğumuz tüm görevlerden bugün itibarıyla ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Civan, yönetim kurulu asil üyeleri Süleyman Duran, Erol Gür, Bahadır Erdoğan, İsmail Özandaç, İsmail İsmailoğlu ile yedek üyeler Ferda Durdu, Sait Altun, Kadir Köklü, Emrah Karaalp, İbrahim Dedeli, Osman Ekinci ile Denetim Kurulu üyeleri Necmi Bahçeci, Günseli Çobanoğlu ve Mustafa Dimen'in istifa ettiğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!