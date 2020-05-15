BAİB'in 15 yönetim ve denetim kurulu üyesi istifa etti

AA

Civan yaptığı yazılı açıklamada, 2018'deki BAİB Genel Kurulu'ndan bugüne kadar büyük bir gurur ve özveriyle sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

BAİB'in Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde ihracatın sevk ve idaresinde saygın ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Civan, 2 yıl önce büyük bir heyecan ve motivasyonla göreve gelen yönetim kurulundaki kişilerin uzun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyimlerini Batı Akdeniz ihracatçılarının hizmetine sunmak ve köklü kuruluşun işlevselliğini artırmak adına hiç vakit kaybetmeden çalışmaya, proje geliştirmeye başladığını ifade etti.

Geride kalan 2 yıllık süre zarfında proje geliştirme ve uygulamanın yanı sıra birliğin sevk ve idaresiyle temsilinde ortaya konulan vizyonun yönetim kurulunda derin ayrılıkların oluşmasına yol açtığını bildiren Civan, şunları kaydetti:

"Bu durum da birliğin sağladığı faydayı minimumun da altına indirecek kadar zaafiyete neden oldu. Yönetim kurulunun görev yapma imkanı ortadan kalktı. İşlevsizliğin had safhada, kişisel hırs ve menfaatlerin ön planda olduğu bir ortamda görevde kalma ısrarının, sorumlusu olduğumuz şehirlere, sektörlere ve ihracatçılarımıza zarar vereceği düşüncesiyle denetim kurulu üyesi, asil ve yedek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla 4 yıllığına seçilmiş olduğumuz tüm görevlerden bugün itibarıyla ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Civan, yönetim kurulu asil üyeleri Süleyman Duran, Erol Gür, Bahadır Erdoğan, İsmail Özandaç, İsmail İsmailoğlu ile yedek üyeler Ferda Durdu, Sait Altun, Kadir Köklü, Emrah Karaalp, İbrahim Dedeli, Osman Ekinci ile Denetim Kurulu üyeleri Necmi Bahçeci, Günseli Çobanoğlu ve Mustafa Dimen'in istifa ettiğini bildirdi.