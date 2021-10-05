ASLAN ŞAHİN (EMRAH BEN)

Nergis’in eşi olan Aslan, babadan kalma bakkal dükkanını işletmektedir. Ufak tefek ama görüntüsüne tezat dominant bir adamdır. Öyle ki herkes ona “küçük enişte” der. Nergis’e aşkı öyle büyüktür ki onun ailesini kendi ailesi gibi görmektedir. Evin yanına erkek sinek bile yaklaştırmayan Aslan, evin otorite figürüdür ve Ada’yı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır.