Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de Kurban Bayramı namazına yönelik Kovid-19 tedbirleri

Bahreyn Vakıflar İdaresi, Kovid-19 korunma tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı namazının evlerde kılınacağını bildirdi.
İdarenin açıklamasında, camilerden hoparlörler aracılığıyla tekbirlerin okunacağı ifade edildi.
- Lübnan
Lübnan Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram namazının camilerde kılınacağı belirtilirken, camiye gelecek kişilerden abdestlerini evlerinde almaları, beraberlerinde seccade getirmeleri ve sosyal mesafeyi korumaları istendi.
Cami girişlerinde maske kontrolü de yapılacağı aktarılan açıklamada, yaşlıların, kadınların, çocukların ve hastaların camilere girmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
- Filistin
Filistin hükümeti ise bayram namazlarının açık alanlarda kılınması yönünde karar aldı.
Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, namaz sırasında virüsten korunma tedbirlerine uyulmasının önemine dikkati çekerek, bayram hutbesinin de kısa tutulmasını istedi.
- 11 Arap ülkesinin bayram namazına ilişkin düzenlemeleri
Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Irak, Cezayir, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Ürdün, Katar, Umman ve Kuveyt, Kurban Bayramı namazına ilişkin aldıkları kararları daha önce açıklamıştı.
Fas, Mısır, Irak, Cezayir, Umman ve BAE, namazların evlerde kılınmasını talep ederken, Suudi Arabistan namazın, belirlenen cami ve mescitlerde eda edileceğini duyurdu.
Ürdün ve Katar da tedbirlere dikkat edilerek namazların camilerde kılınacağını açıklamıştı.
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ise Kovid-19 salgını nedeniyle Şam ve Şam kırsalında Kurban Bayramı namazının kılınmayacağını bildirdi.
Kuveyt ise İslami İşler ve Evkaf Bakanlığının belirlediği mescit ve açık alanlarda namazın eda edilmesine onay verildiğini duyurmuştu.
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