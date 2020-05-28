Bahreyn, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Bahreyn gazetesi El-Eyyam'ın haberine göre, Milletvekili Ahmed el-Amiri iki aydan uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra camilerin pazar günü yeniden ibadete açılabileceğini söyledi.

Amiri, "Camiler açıldığında bazı sağlık tedbirlerine uyma şartı getirilecek." dedi.

Kuveyt'te de Vakıflar Bakanlığı'nda camilerden sorumlu yetkili İbrahim el-Huzey, yerel basına yaptığı açıklamada, Bakanlığın pazar günü camilerin yeniden açılmasıyla alakalı önlemleri almaya başlayacağını dile getirdi.

Kuzey, camilerin açılmadan önce dezenfekte edileceğini kaydetti.

BAE'de ise 31 Mayıs itibarıyla bakanlıklar ve kamu kuruluşlarında çalışmaların yeniden başlayacağı açıklandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, yüzde 30'luk çalışan oranıyla işbaşı yapılacağı ifade edildi.

Hamilelerin, kronik hastaların, bağışıklık sistemi düşük olanların ve astım gibi solunum yolları rahatsızlıkları yaşayanların karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

,Serdar Bıtmez